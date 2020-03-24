ЕС начинает переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии в Евросоюз

В ходе переговоров будет оцениваться готовность стран-кандидатов к вступлению в ЕС по всем критериям

Европейский Союз согласовал начало переговоров о членстве в организации Албании и Северной Македонии. Об этом сообщил комиссар ЕС по вопросам расширения Оливер Вархейи в Twitter.

"Искренне рад, что страны-члены ЕС сегодня достигли политического согласия по открытию переговоров о членстве с Албанией и Северной Македонией. От всего сердца поздравляю обе страны. Это также громкий и четкий месседж для Западных Балкан: ваше будущее – в Европейском Союзе ", – отметил Вархейи.

Это решение было принято на заседание Совета ЕС по европейским делам, которое проводилось в режиме телеконференции, в связи с эпидемией коронавируса.

Начало переговоров о вступлении Албании и Северной Македонии долгое время задерживалось из-за сопротивления Франции.

Теперь, два государства-кандидата и ЕС будут проводить переговоры о членстве, в ходе которых будет оцениваться готовность стран-кандидатов к вступлению в ЕС по всем критериям. В итоге, при согласовании полного текста соглашения, страны могут стать полноценными членами ЕС.

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