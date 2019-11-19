Франция предложила изменить правила вступления в ЕС, – СМИ

Сейчас непонятно, является ли это предложением положить конец расширению ЕС или попыткой сделать процесс более эффективным

Правительство Франции разослало странам-членам Евросоюза неофициальный документ, в котором предлагает перейти к новому формату принятия в ЕС новых членов. Об этом сообщает New Europe.

По информации издания, предлагается установить новые правила, согласно которым страны, желающие вступить в Европейский Союз должны пройти процесс вступления в объединение, состоящий из семи этапов. На каждом из этапов страна-кандидат должна будет получить доступ к определенным программам Евросоюза. Последним этапом должно быть полное членство в объединении, уточняет EUobserver.

Если правительство страны-кандидата отступит от своих обязательств, ЕС может вернуть процесс на прежний уровень.

Сейчас для начала расширения необходимо открытие переговоров со странами-кандидатами по 35 отдельным отраслям европейского права. После того, как кандидаты соглашаются провести необходимые реформы, их принимают как полноправных членов, и они получают доступ к программам ЕС.

По информации New Europe, французское предложение является результатом консультаций с Германией, Нидерландами и Данией.

Издание также отмечает, что ранее именно Франция заблокировала переговоры о вступлении в ЕС с Албанией и Северной Македонией.

Сейчас непонятно, является ли это предложением положить конец расширению ЕС или же искренней попыткой сделать процесс присоединения более эффективным.

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