Лоукостер Ryanair открыл продажи на маршрут из Киева в Венецию

Полеты планируется начать с 30 марта 2021 года.

Ирландский лоукостер Ryanair открыл продажи билетов на маршрут Киев-Венеция. Полеты планируется начать с 30 марта 2021 года.

Как отмечается в системе бронирования авиакомпании, авиарейсы будут выполняться дочерним подразделением Malta Air в аэропорт Тревизо два раза в неделю по вторникам и субботам.

Вылет из Венеции запланирован в в 7:15 с прилетом в Киев в 10:40. Обратный вылет из Киева запланирован на 11:15 с прилетом в Венецию в 12:40.

Кстати, сам аэропорт Тревизо расположен в 30 км от Венеции.

В настоящее время заявленная Ryanair маршрутная сеть из Украины в Италию включает 19 маршрутов, в том числе шесть из Киева, но выполнение этих рейсов отсрочено до весны 2021 года.

Напомним, в июле Ryanair объявила о 16 новых направлениях между Украиной и Италией в рамках расписания на зиму 2020 года и лето 2021 года.

Отметим, ранее британский лоукостер easyJet получил разрешение на полеты из Италии в Украину.