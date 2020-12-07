Метеорологическая зима пришла в Киев одновременно с календарной

Природная аномалия прошлого года не повторилась.

Устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха в отрицательный диапазон в Киеве состоялся в последний день осени – 30 ноября. Это свидетельствует о начале метеорологической зимы в столице, сообщили 7 декабря климатологи Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

30 ноября среднесуточная температура воздуха на метеостанции обсерватории составила минус 1,0°С.

Зима пришла почти в срок, на четыре дня позже климатической нормы.

Значительно раньше нормы в Киев зима приходила 20 октября в 1920 году и 31 октября в 1988-ом, а значительно позже – 29 января в 2015 году.

В прошлом году в Киеве так и не зафиксировали начало метеорологической зимы, что стало уникальным явлением за весь период наблюдений.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, в декабре 2020 года средняя месячная температура ожидается от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла (в Крыму до 4 градусов тепла). Это на 1–1,5 градуса выше средних многолетних значений.

В середине ноября народные синоптики сделали прогноз погоды на начало зимы. Первые дни декабря они прогнозировали значительно более теплыми, чем оказалось.