"Авось обойдется": 74% водителей по Украине не пользуются ремнями безопасности, - исследование

Более 80% водителей не пользуются ремнями безопасности в Кропивницком, Северодонецке, Черновцах, Харькове, Полтаве и Ужгороде.

Результаты исследования поведения водителей на дорогах Украины свидетельствуют, что в среднем по городах Украины в 2020 году лишь 26,04% автомобилистов пользовались ремнями безопасности. Ежегодную аналитику в рамках кампании "За безопасные дороги" подготовили общественные организации Vision Zero и ЦеДем.

"Авария — это непредвиденная ситуация. Она может произойти с кем угодно. Есть водители, которые говорят: "Можете не пристегиваться, я профессиональный водитель, еду очень аккуратно, ничего не произойдет". Я в таких случая говорю: "Хорошо, вы можете быть опытным. Но вы можете гарантировать, что кто-то не будет мене опытным и не влетит в нашу машину на огромной скорости?", — рассказала во время пресс-конференции Олеся Холопик, координатор кампании "За безопасные дороги".

По городах Украины уровень пользования ремнями безопасности такой:

Киев — 48,2%,

Львов — 40,2%,

Черкассы – 34,5%,

Днепр – 33,2%,

Винница – 33,1%,

Одесса – 31,7%,

Тернополь – 29,2%,

Запорожье – 38,1%,

Житомир – 27,8%,

Чернигов – 25,5%,

Николаев – 25,1%,

Сумы – 24,6%,

Луцк – 23,8%,

Херсон – 23,1%,

Ровно – 23%,

Хмельницкий – 22,7%,

Мариуполь – 22,1%,

Ивано-Франковск – 20,9%,

Ужгород – 19,6%,

Полтава – 18,4%,

Харьков – 17,9%,

Черновцы – 17,4%,

Северодонецк – 15,1%,

Кропивницкий – 15%.

Примечательно, что в 11 городах за прошедший год уровень пользования ремнем безопасности стал больше, в 4 населенных пунктах остался на прежнем уровне, а в 9 городах снизился.

Исследование провели осенью 2020 года. Аналитики наблюдали за поведением водителей на перекрестках в 24 городах Украины. Выборка составила 33 701 водитель. Статистическая погрешность не превышает 3%.

Согласно статистике с сайта Патрульной полиции, за период с 1 января по 31 октября 2020 года в Украине произошло 135 626 ДТП. В их результате погибло 2 824 человека, а получили травмы 26 726 человек.

Напомним, Фокус разбирался как пользователи соцсетей обсуждали ремни безопасности в автомобилях.