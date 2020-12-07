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"Авось обойдется": 74% водителей по Украине не пользуются ремнями безопасности, - исследование

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Ремень безопасности, водитель, безопасность водителя
Фото: 078.com.ua | Ремень безопасности

Более 80% водителей не пользуются ремнями безопасности в Кропивницком, Северодонецке, Черновцах, Харькове, Полтаве и Ужгороде.

Результаты исследования поведения водителей на дорогах Украины свидетельствуют, что в среднем по городах Украины в 2020 году лишь 26,04% автомобилистов пользовались ремнями безопасности. Ежегодную аналитику в рамках кампании "За безопасные дороги" подготовили общественные организации Vision Zero и ЦеДем.

"Авария — это непредвиденная ситуация. Она может произойти с кем угодно. Есть водители, которые говорят: "Можете не пристегиваться, я профессиональный водитель, еду очень аккуратно, ничего не произойдет". Я в таких случая говорю: "Хорошо, вы можете быть опытным. Но вы можете гарантировать, что кто-то не будет мене опытным и не влетит в нашу машину на огромной скорости?", — рассказала во время пресс-конференции Олеся Холопик, координатор кампании "За безопасные дороги".

По городах Украины уровень пользования ремнями безопасности такой:

  • Киев — 48,2%,
  • Львов — 40,2%,
  • Черкассы – 34,5%,
  • Днепр – 33,2%,
  • Винница – 33,1%,
  • Одесса – 31,7%,
  • Тернополь – 29,2%,
  • Запорожье – 38,1%,
  • Житомир – 27,8%,
  • Чернигов – 25,5%,
  • Николаев – 25,1%,
  • Сумы – 24,6%,
  • Луцк – 23,8%,
  • Херсон – 23,1%,
  • Ровно – 23%,
  • Хмельницкий – 22,7%,
  • Мариуполь – 22,1%,
  • Ивано-Франковск – 20,9%,
  • Ужгород – 19,6%,
  • Полтава – 18,4%,
  • Харьков – 17,9%,
  • Черновцы – 17,4%,
  • Северодонецк – 15,1%,
  • Кропивницкий – 15%.

Примечательно, что в 11 городах за прошедший год уровень пользования ремнем безопасности стал больше, в 4 населенных пунктах остался на прежнем уровне, а в 9 городах снизился.

Исследование провели осенью 2020 года. Аналитики наблюдали за поведением водителей на перекрестках в 24 городах Украины. Выборка составила 33 701 водитель. Статистическая погрешность не превышает 3%.

Согласно статистике с сайта Патрульной полиции, за период с 1 января по 31 октября 2020 года в Украине произошло 135 626 ДТП. В их результате погибло 2 824 человека, а получили травмы 26 726 человек.

Напомним, Фокус разбирался как пользователи соцсетей обсуждали ремни безопасности в автомобилях.