В Киеве из-за ковида на карантин закрыты пять школ и десять детсадов, – Кличко

Около 1500 школьникам поставлен диагноз COVID-19.

Сейчас на дистанционном обучении находятся 1190 классов в 289-ти школах. Пять школ закрыты на карантин. Всего больных коронавирусом школьников в Киеве почти 1500. Также болеют около 1100 педагогов. Об этом на брифинге сказал городской голова Виталий Кличко.

[ + – ]

Из-за выявленных случаев заболевания временно закрыты 215 групп в 155-ти детских садах, а десять садов закрыты полностью. Наполненность в столичных детсадах на сегодня составляет 46%.

В стационарах медучреждений города сегодня лечатся 2146 ковидных больных. Из них 15 детей. В тяжелом состоянии находятся 1229 пациентов. Кислородную поддержку получают 1477 человек. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях столицы – почти 52%.

Напомним, за сутки 6 декабря в Украине зафиксирован 8 641 новый случай коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 390 детей и 284 медработника.