Убийство музыканта Деревянко в Киеве: задержан третий фигурант (фото)

31-летнего киевлянина задержали по месту жительства.

Полицейские задержали третьего подозреваемого в причастности к убийству 65-летнего музыканта Александра Деревянко в Киеве.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

Отмечается, что причастность 31-летнего киевлянина к преступлению была установлена в ходе следствия, его задержали по месту жительства.

По данным полиции, житель Киева помогал двум сообщникам скрыть тело музыканта в гаражном кооперативе под Киевом. Он также подозревается в похищении из квартиры убитого музыкальных инструментов.

В ближайшее время суд будет избирать задержанному меру пресечения.

Полицейские установили, что 22 ноября двое мужчин избили и задушили мужчину в квартире, где он давал частные уроки игры на гитаре. После этого они обмотали тело убитого и вывезли в один из гаражных кооперативов. Они планировали замуровать тело в бетон. Одинокого 65-летнего Александра Деревянко убили из-за денег и квартир.

Отметим, гитарист и аранжировщик Александр Деревянко работал с популярными украинскими артистами, включая, как пишет РБК, Тину Кароль. В последние годы давал частные уроки игры на гитаре.