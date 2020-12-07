Харьковский альпинист, ожидая операции, заразился в больнице COVID-19 и перенес воспаление легких

Мужчина более двух недель назад упал с лесов, выполняя высотные работы, и получил перелом шейки бедра.

Харьковский альпинист Олег Голощапов занимался высотными работами, однако сорвался с лесов и получил травму. Он сломал шейку бедра, из-за чего был госпитализирован. В ожидании операции харьковчанин две недели находился в реанимации, где заразился коронавирусом и получил двустороннее воспаление легких.

Об этом рассказывается на сайте Харьковского альпклуба.

Друзья Голощапова отметили, что он уже поправляется, однако на его лечение пришлось потратить много средств, в связи с чем они призвали неравнодушных помочь альпинисту финансово.

Узнать как это сделать можно из заметки на сайте альпклуба.

Отметим, за время пандемии в Харьковской области зафиксировали 59 393 случаев коронавируса (за прошедшие сутки +108 случаев).

Напомним, в январе украинский альпинист покорил самый высокий в мире вулкан.