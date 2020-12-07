Штормовое предупреждение: в шести украинских портах ограничена лоцманская проводка (видео)

В Геническе уже затопило пляж. В ГСЧС предупреждают, что непогода может продлиться несколько дней.

Пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) объявил на 7 декабря штормовое предупреждение: в акватории Азовского моря порывы ветра достигают 25-30 м/с, а высота волн — 15-20 дм (уровень опасности II, "оранжевый"). В западных областях и Приазовье порывы ветра достигают 17-22 м/с (уровень опасности I, "желтый").

Сайт "Центр транспортных стратегий" сообщил, что из-за сильных ветров и волн в морских портах Черноморска, Пивденного, Одессы, Мариуполя, Бердянска и Белгород-Днестровского ограничили лоцманскую проводку. Также из-за ветра было решено закрыть движение судов на устье Быстром.

Издание "Новый Визит" рассказало, что в городе Геническе затопило пляж. По их информации, дорогу на Арабатскую Стрелку между двумя мостами перемывает.

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В комментарии "Суспільному" начальник Херсонского облцентра по гидрометеорологии Юрий Кирияк сообщил, что такая погода будет длиться несколько дней. По его словам, эта ситуация является типичной для такой поры года.

"Ближайшие 2 суток на территории Херсонской области, особенно на Приазовье, будет сильный ветер 25-28 м/с, что приведет к подъему воды. В настоящее время уже дорога на Стрелковое на 5 см покрыта водой, ближайшие 2 суток ситуация будет несколько ухудшаться, то есть возможно еще поднятие уровня воды, но пока не можем сказать точно. Эта ситуация — до 9 декабря, после начнется постепенное повышение температуры воздуха, ветер утихнет", — рассказал он.

Ситуацию с погодными условиями прокомментировала и спикер ГСЧС в Херсонской области Квита Заобурная:

"Начался перелив воды, но машины нормально проезжают, пока никаких помех для движения нет. 5 сантиметров – это не проблема, так, мы знаем, что есть штормовое предупреждение вторые сутки, но пока не можем сказать, как оно будет – или просто в море будет шторм, будет ли касаться это портов", — сказала Заобурная.

Главный филиал ГСЧС со ссылкой на УкрГидромедцентр сообщил, что 8 декабря сильные порывы ветра — 15-20 м/с — ожидаются в западных, южных и юго-восточных областях Украины (уровень опасности I, "желтый").

Напомним, 6 декабря синоптик Наталья Диденко рассказала, что в Украину пришел мощный антициклон.