В 2020 году количество регистраций иностранных подержанных автомобилей стало рекордным

В 2020 году самыми популярными б/у автомобилями были машины из США.

В октябре количество зарегистрированных б/у автомобилей иностранного происхождения стало рекордным за 2020 год. Об этом сообщает UBR.

По итогам 2019 года больше всего автомобилей с пробегом в Украину въезжало из европейских стран – Германия, Польша, Литва. В 2020 году самыми популярными подержанными автомобилями были машины из США. Подержанные автомобили из Америки привозят в Украину компании-посредники, которые по заказу и за отдельную плату покупают их на местных аукционах.

Машины сдают после аварий, но даже с учетом ремонта общая сумма может оказаться на 30-40% меньшей, чем для аналогичной модели, купленной в Украине – бюджет на покупку авто не превышает 15 тысяч долларов.

Доля автомоблей из США в общем объеме подержанных автомобилей из-за рубежа растет год от года. Если в 2017 США занимали третью строчку в списке основных поставщиков всех автомобилей для Украины – почти $230 млн, то к 2019 году показатель вырос до $518 млн. В 2020 году объемы выросли еще больше и теперь США занимает первое место по экспорту легковых машин в Украину, опережая Японию и Германию ($601 млн против $594 млн и $505 млн соответственно).

Напомним, 2020 год для владельцев евроблях начался с головной боли – с 1 января стали действовать повышенные штрафы за нерастаможенные авто с конфискацией транспорта.

Система автофиксации нарушений ПДД на украинских дорогах с 19 ноября теперь может регистрировать нарушения, совершенные владельцами авто на иностранной регистрации.