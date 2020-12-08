В Одессе к приему ковидных больных готовят больницу университета

Загруженность существующих в регионе коек, выделенных для больных COVID-19, составляет 55%.

В больнице Одесского медицинского университета могут развернуть 130 коек для коронавирусных больных. Об этом сообщило издание "Одесская жизнь" со ссылкой на главу Одесской ОГА сергея Гриневецкого.

Сейчас для борьбы с COVID-19 в городе уже определены две ведомственные больницы: клиническая больница на железнодорожном транспорте, где будут перепрофилированы 100 коек, и областной глазной госпиталь инвалидов войны, где после окончания ремонтных работ планируют разместить 110 коек.

По словам Гриневецкого, переговоры о разворачивании дополнительных 100 коек ведутся и с руководством Южненской городской больницы.

3 декабря и.о. директора департамента здоровья Одесской ОГА Наталья Одарий-Захарьева говорила, что в Одессе готовят дополнительные койко-места для больных с COVID-19. "В в ближайшее время принимать таких пациентов начнут Одесская железнодорожная больница на Шклярука и глазной госпиталь на Белинского", – пояснила она. Также говорилось о том, что в ближайшие дни регион получит 502 медицинских концентратора для обеспечения опорных больниц кислородом.

По данным Минздрава, в Одесской области на 7 декабря было 3377 коек для ковидных больных. Их загруженность составляла 54,7%. Всего в области за время пандемии зафиксировано 51 810 случаев заболевания, 36 888 продолжают болеть, умерли 664 человека.

Напомним, на организацию временных госпиталей для больных коронавирусом уже выделены деньги. Также определено, чем такой госпиталь должен быть оснащен, и какие требования к нему нужно предъявлять. Необходимость же разворачивания такого госпиталя определяют местные власти. Об этом сказал главный санврач Украины Виктор Ляшко. Первый такой госпиталь появится в Николаеве. В нем смогут принять 60 пациентов.