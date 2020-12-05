Первый в стране коронавирусный временный госпиталь откроют в Николаеве

Существующие сейчас койки для ковидных больных заполнены на 48,2%.

На организацию временных госпиталей для больных коронавирусом уже выделены деньги. Также определено, чем такой госпиталь должен быть оснащен, и какие требования к нему нужно предъявлять. Необходимость же разворачивания такого госпиталя определяют местные власти.

Об этом сказал главный санврач Украины Виктор Ляшко во время встречи с журналистами.

Первый такой госпиталь появится в Николаеве. В нем смогут принять 60 пациентов. Госпиталь будет построен по коридорному типу, с отдельными блоками на две кровати.

По данным Минздрава, в стране на 5 декабря есть 58 934 больничных коек для больных коронавирусом. Их заполненность на 30 ноября составляла 50,3%, на 1 декабря – 49,1%, на 2 декабря – 47,5%, на 3 декабря – 48,0%, на 4 декабря – 48,2%.

30 ноября министр здравоохранения Максим Степанов говорил, что Киеву для организации временных госпиталей нужно 245 млн грн. Они позволят получить 500 дополнительных коек.

В Офисе президента допускают, что временные госпитали для ковидных больных могут развернуть на базе санаториев. А президент Владимир Зеленский вместе с правительством анализировали возможность развернуть временный госпиталь для больных COVID-19 на базе санатория "Конча-Заспа".

Если в больницах Львовской области все койки для больных коронавирусом будут заняты, то местная власть изучит возможность развертывания мобильного госпиталя на стадионе "Арена Львов".

По состоянию на утро 5 декабря в Украине зафиксировано 13 825 новых случаев COVID-19 (сутками ранее – 15 131).