Служба внешней разведки потратит 4,5 млн грн на капремонт секретного радиоэлектронного центра

Объект был создан во времена СССР для электронной разведки на территории стран Юго-Восточной Европы.

Согласно информации в системе электронных закупок Prozorro, ООО "Луч строй сервис", предложившее 4,493 млн грн, выполнит ремонту сооружения "Сириус", которое расположено на территории объекта "Овидиополь-2" в поселке Великодолинское Овидиопольского района Одесской области.

Об этом сообщил Украинский милитаристский портал.

Предложение второго участника торгов – ООО "Украинская производственно-строительный альянс Центр", предложившего 4,490 млн грн, было отклонено. В качестве причины указано непредоставление обеспечения тендерного предложения и акта осмотра объекта.

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Объект на территории "Овидиополь-2" (войсковая часть № 21489 Овидиополь-2 комплекс "Персей") до 1991 года входил в систему 16-го управления Комитета государственной безопасности (КГБ) Советского Союза. Это управление занималось радиоэлектронной разведкой и радиоперехватом. Месторасположение центра и направленность его антенн говорят о нацеленности на страны Юго-Восточной Европы.

Сегодняшнее назначение объекта точно не известно, однако в Сети указывают, что назначение объекта не изменилось, и что он находится в подчинении Службы внешней разведки Украины.

В марте сообщалось, что Национальный центр управления и испытаний космических средств заказал услуги по выполнению ряда научно-исследовательских работ по модернизации загоризонтной радиолокационной станции 5Н86 "Днепр", расположенной в Закарпатье возле Мукачево.

Напомним, президент Владимир Зеленский своим указом ликвидировал объединенный комитет по вопросам разведывательной деятельности и создал комитет по вопросам разведки при президенте.