Статистика коронавируса в Украине на 8 декабря: за сутки заболели 10 811 человек

Количество проведенных ПЦР-тестов слегка выросло, но все так же невелико.

По состоянию на утро 8 декабря в Украине было зафиксировано 10 811 новых случаев коронавируса (сутками ранее – 8 641). Об этом говорится в утренних данных Минздрава в Telegram и системы мониторинга распространения вируса СНБО.

Среди заболевших 520 детей и 512 медработников. Скончались за прошедшие сутки 195 человек (сутками ранее – 145), выздоровели 12 860 (сутками ранее – 5 123), госпитализировано – 1319.

Всего за сутки сдали тесты на коронавирус 55 070 человек, из которых ПЦР-тестами воспользовались 30 718 человек, а ИФА – 24 352. Днем ранее провели 27 881 ПЦР-тестов.

С начала пандемии в Украине заразились коронавирусом 832 758 человек, а оправились от болезни 436 564 человека, умерли – 13 928.

За прошедшие сутки наибольшее количество заразившихся человек зафиксировано в Киеве (1 475), Одесской (1 043), Запорожской (948), Полтавской (916) и Черкасской (746) областях.

Количество заболевших в регионах:

г. Киев — 82 810 заболевших (1 475 за сутки);

Винницкая область – 18 824 (110);

Волынская область – 26 475 (264);

Днепропетровская область – 45 752 (712);

Донецкая область – 26 235 (443);

Житомирская область – 32 354 (36);

Закарпатская область – 24 886 (223);

Запорожская область – 37 885 (948);

Ивано-Франковская область – 39 541 (103);

Киевская область – 44 554 (700);

Кировоградская область – 6 418 (58);

Луганская область – 7 141 (53);

Львовская область – 50 787 (612);

Николаевская область – 21 798 (369);

Одесская область – 52 853 (1 043);

Полтавская область – 26 571 (916);

Ровенская область – 34 088 (374);

Сумская область – 33 904 (246);

Тернопольская область – 29 977 (189);

Харьковская область – 59 739 (346);

Херсонская область – 12 493 (334);

Хмельницкая область – 32 539 (110);

Черкасская область – 27 913 (746);

Черновицкая область – 35 622 (244);

Черниговская область – 21 599 (157).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По данным ресурса covid19.gov.ua, по состоянию на 6 декабря среди ПЦР-тестов, проведенных в лабораториях Украины, 34, 44% оказались положительными. Количество остатков (непротестированных образцов) – 7 833. Тогда было проведено 27 881 ПЦР-тестов.