Германия предоставит миллион евро на проект Совета Европы для Украины

В 2019 году Берлин уже предоставлял 1 млн евро на реформы.

Постоянный представитель ФРГ при Совете Европы посол Рольф Мафаель и заместитель генсека Совета Европы Габриэлла Баттани-Драгони подписали договор о выделении финансовой помощи в размере миллиона евро Украине в рамках Плана действий Совета Европы.

Об этом сообщает Посольство ФРГ в Киеве.

В 2019 году Берлин уже предоставлял 1 млн евро на поддержку Плана.

Отмечается, что на посту председателя Комитета министров Совета Европы Германия поддерживает усилия Украины на пути реформ.

"Чтобы продемонстрировать нашу поддержку, мы, как в прошлом году, сделали важный финансовый вклад в План действий Совета Европы для Украины", – заявила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.

План действий Совета Европы для Украины на 2018-2022 годы – это совместная инициатива Совета Европы и украинских органов власти. Она предусматривает поддержку Украины в реформах по внедрению европейских стандартов в сфере прав человека, верховенства права и демократии.

Ранее сообщалось, что Германия выделяет 70 млн евро для повышения энергоэффективности, устойчивого экономического развития и демократии, гражданского общества, государственного управления и децентрализации в Украине.