В Севастополе Сталин и Ленин "поздравили" местных жителей с Новым годом
Рекламный щит с поздравлениями разместили недалеко от офиса Компартии РФ.
В оккупированном Россией Севастополе за три недели до Нового года появился баннер с поздравлением от Иосифа Сталина и Владимира Ленина.
Об этом сообщает Крым.Реалии.
Отмечается, что рекламный щит разместили недалеко от офиса местной ячейки Коммунистической партии Российской Федерации.
Между портретами Сталина и Ленина изобразили награду советского периода – орден "Победа". Под ней написано "С Новым годом!".
Традицию вывешивать агитационные плакаты и баннеры в центре города ввели коммунисты после аннексии Крыма в 2014 году.
Отметим, в декабре 2019 года в Москве накануне 140-летия со дня рождения советского диктатора и палача Иосифа Сталина на фасадах нескольких зданий появились проекции с его изображением и надписью "Я вернусь".
А летом 2020 года 64-летний пенсионер вышел на лестничную клетку с лестницей и молотком, чтобы повесить портрет вождя советской эпохи, но оступился, ударился головой и вскоре умер.