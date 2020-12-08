В Севастополе Сталин и Ленин "поздравили" местных жителей с Новым годом

Рекламный щит с поздравлениями разместили недалеко от офиса Компартии РФ.

В оккупированном Россией Севастополе за три недели до Нового года появился баннер с поздравлением от Иосифа Сталина и Владимира Ленина.

Об этом сообщает Крым.Реалии.

Отмечается, что рекламный щит разместили недалеко от офиса местной ячейки Коммунистической партии Российской Федерации.

Между портретами Сталина и Ленина изобразили награду советского периода – орден "Победа". Под ней написано "С Новым годом!".

Традицию вывешивать агитационные плакаты и баннеры в центре города ввели коммунисты после аннексии Крыма в 2014 году.

Отметим, в декабре 2019 года в Москве накануне 140-летия со дня рождения советского диктатора и палача Иосифа Сталина на фасадах нескольких зданий появились проекции с его изображением и надписью "Я вернусь".

А летом 2020 года 64-летний пенсионер вышел на лестничную клетку с лестницей и молотком, чтобы повесить портрет вождя советской эпохи, но оступился, ударился головой и вскоре умер.