Москвич умер после попытки повесить в подъезде портрет Сталина

64-летний пенсионер вышел на лестничную клетку с лестницей и молотком, чтобы повесить портрет вождя советской эпохи, но оступился, ударился головой и вскоре умер.

Об этом пишет Комсомольская правда.

Отмечается, что инцидент произошел в подъезде дома в Борисовском проезде столицы России.

По данным издания, упавшего с лестницы москвича с серьезными травмами головы доставили в больницу, где врачи несколько недель пытались спасти ему жизнь.

В результате пенсионер скончался от полученных травм. У пациента была открытая черепно-мозговая травма, множественные переломы черепа и кровоизлияния.

Перед смертью мужчина успел рассказать своей сестре, как он получил такие травмы. Полиция выяснит детали.

Как ранее сообщал Фокус:

В конце апреля росСМИ опубликовали фото внутренней отделки храма росармии. Оказалось, что на стенах изображено мозаичное панно об аннексии Крыма с изображениями президента РФ Владимира Путина и министра обо Сергея Шойгу. На еще одной мозаике о параде победы в 1945 году был изображен портрет Сталина.

В РПЦ объяснили появление на стенах храма Путина и Сталина традицией изображать в храмах портреты исторических личностей.