Москвич умер после попытки повесить в подъезде портрет Сталина
64-летний пенсионер вышел на лестничную клетку с лестницей и молотком, чтобы повесить портрет вождя советской эпохи, но оступился, ударился головой и вскоре умер.
Об этом пишет Комсомольская правда.
Отмечается, что инцидент произошел в подъезде дома в Борисовском проезде столицы России.
По данным издания, упавшего с лестницы москвича с серьезными травмами головы доставили в больницу, где врачи несколько недель пытались спасти ему жизнь.
В результате пенсионер скончался от полученных травм. У пациента была открытая черепно-мозговая травма, множественные переломы черепа и кровоизлияния.
Перед смертью мужчина успел рассказать своей сестре, как он получил такие травмы. Полиция выяснит детали.
Как ранее сообщал Фокус:
- В конце апреля росСМИ опубликовали фото внутренней отделки храма росармии. Оказалось, что на стенах изображено мозаичное панно об аннексии Крыма с изображениями президента РФ Владимира Путина и министра обо Сергея Шойгу. На еще одной мозаике о параде победы в 1945 году был изображен портрет Сталина.
- В РПЦ объяснили появление на стенах храма Путина и Сталина традицией изображать в храмах портреты исторических личностей.
- Позже в РПЦ решили заменить мозаику с Путиным и передать ее в музей. Там пояснили, что об это попросил сам глава Кремля.