В РПЦ объяснили, как Путин и Сталин появились на мозаике главного храма российской армии

В РФ говорят, что изображение важных событий и личностей на стенах храмов является исторической традицией

В РПЦ объяснили появление на стенах строящегося главного храма Вооруженных сил РФ мозаичных изображений Владимира Путина, Сергея Шойгу и Иосифа Сталина.

Изображение на стенах храмов исторических событий и исторических личностей является традицией. Об этом заявил настоятель главного храма Вооруженных сил России епископ Клинский Стефан, пишет РБК.

Протоиерей объяснил появление их портретов традицией, особенно когда изображают сцены какого-либо исторического периода, в частности, аннексии Крыма, в которой участвовали первые лица России.

"Что касается Сталина, то его, скорее всего, срисовывали с исторической фотографии. Этот храм возводится в честь Победы, и не изобразить Парад Победы нельзя. Там будет еще ряд мозаичных картин с партизанами, с участниками Великой Отечественной войны, с участниками битвы 1812 года и теми лицами, которые прошли через ряд войн, связанных с историей нашего государства", – сказал Стефан.

По словам председателя художественного совета по строительству храма протоиерея Леонида Калинина, с Путиным и Шойгу их появление на мозаике не согласовывалось.

"Это не фейк, эта сравнительно небольшая композиция в общем огромном объеме действительно находится внутри храма. И она отражает историческое событие, причем делалось это без согласования с этими лицами, а именно на основании исторических данных, по решению художественного совета", – рассказал Калинин.

Главный храм вооруженных сил РФ ли храм Воскресения Христова планируют открыть 9 мая 2020 года. Он расположен в подмосковном парке "Патриот".

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