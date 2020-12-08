В Украине прошел пик заболеваемости коронавирусом, – доктор медицинских наук

Доктор медицинских наук Михаил Фаворов призвал больше не вводить карантинных ограничений.

Украина уже прошла пик заболеваемости коронавирусом, считает доктор медицинских наук, эпидемиолог и инфекционист Михаил Фаворов.

Об этом он написал в Facebook.

По его словам, из-за тенденции к спаду заболеваемости вводить или отменять сейчас любые карантинные мероприятия нельзя. Он считает, что введение или отмена новых ограничений может вызвать новые группы для инфекций.

"Не надо ничего менять в мероприятиях. Потому что любые изменения, типа ввести карантин, отменить карантин, могут вовлечь новые слои населения, перемешать нетворки общения людей и соответственно дать новые группы для инфекции. Ничего не делайте, дайте заболеваемости свалиться", – написал Фаворов.

По его прогнозам, через некоторое время в Украине пойдет на снижение смертность от коронавирусной болезни.

Напомним, по состоянию на утро 8 декабря в Украине было зафиксировано 10 811 новых случаев коронавируса (сутками ранее – 8 641). Скончались за прошедшие сутки 195 человек (сутками ранее – 145), выздоровели 12 860 (сутками ранее – 5 123), госпитализировано – 1319.