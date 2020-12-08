В Крыму пригрозили "национализировать" бесхозную недвижимость

Не все украинцы, которые покинули Крым после оккупации или просто имели там жилье, хотят оформлять права на недвижимость по законодательству оккупантов.

Недвижимость, которую в Крыму оставили владельцы, оккупационные власти Крыма могут "национализировать" – ее передадут в муниципальную собственность по инициативе оккупационных администраций. Об этом со ссылкой на "замглавы комитета по регистрации и кадастру" Алексея Костина сообщило издание "Новости Крыма".

По его словам, брошенное имущество могут признать муниципальным через год после постановки объекта на соответствующий учет. "Чтобы реализовать эту возможность представитель муниципалитета должен обратиться в суд с требованием признать право муниципальной собственности на данное имущество", – пояснил Костин.

Не все украинцы, которые ранее проживали в Крыму, и покинули его после оккупации, хотят оформлять права на недвижимость по законодательству оккупантов. Их имущество может быть признано "бесхозным".

Ранее, в марте 2020 года, президент России Владимир Путин запретил гражданам без российского паспорта владеть землей на оккупированном полуострове.

Напомним, глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий попал в скандал из-за того, что в 2018 году стал владельцем земельного участка в поселке Кореиз в оккупированном Крыму, но не отразил информацию об этом в своей ежегодной декларации. При этом договор купли-продажи был оформлен по российскому законодательству.