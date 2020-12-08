Google представила топ-запросы 2020 года в Украине

Вопрос "как сделать все хорошо" по популярности расположился между "как вернуть обоняние" и "как удалить аккаунт в инстаграм".

В уходящем году украинцев больше всего волновали вопросы, связанные с коронавирусом – самым популярным запросом в поисковике Google было "коронавирус". Об этом сообщила компания "Google Украина".

В категории "Персона" чаще всего искали информацию об Алексее Навальном, Джо Байдене и Александре Лукашенко. Из людей, которые покинули нас в 2020 году, больше всего запросов было об актере Борисе Клюеве, баскетболисте Коби Брайанте и писателе Михаиле Жванецком.

В категории "Фильмы" чаще всего искали фильм 2011 года Стивена Содерберга "Заражение".

Лидером в категории телевизионных шоу стало реалити-шоу "Холостячка". Среди сериалов чаще всего искали испанскую криминальную драму "Бумажный дом".

"Покупкой года" стали медицинские маски.

В категории "Книги" первое место занял роман XIX века американской писательницы Луизы Мэй Олкотт "Маленькие женщины".

Самые популярные запросы:

Коронавирус Коронавирус рекомендации Выборы в США Google Classroom Симптомы коронавируса На урок Холостячка Праздники 2020 Карантин в Украине Zoom

Утраты:

Борис Клюев Коби Брайант Михаил Жванецкий Диего Марадона Чедвик Боузман Армен Джигарханян Настя Тропицель Джордж Флойд Шон Коннери Валентина Легкоступова

Сериал:

Бумажный дом Спіймати Кайдаша Ведьмак Игра на выживание Ход королевы Постучись в мою дверь Перевал Дятлова Ничто не случается дважды Жестокий Стамбул Содержанки

Покупка:

Маска медицинская Пульсоксиметр Респиратор iPhone 12 Антисептик Глицерин Парацетамол Картина по номерам Кварцевая лампа Кислородный концентратор

Вопрос: "Як?/Как?"

как сшить маску как сделать антисептик для рук как лечить коронавирус как передается коронавирус как правильно носить маску как умерла Свинка Пеппа как выйти замуж как вернуть обоняние как сделать все хорошо как удалить аккаунт в инстаграм

Персона:

Алексей Навальный Джо Байден Александр Лукашенко Михаил Ефремов Ким Чен Ын Артем Дзюба Дональд Трамп Геннадий Кернес Моргенштерн Билли Айлиш

Фильм:

Заражение Малефисента 2 После 2 Холодное сердце 2 Скажене весілля 2 Джентльмены Полицейский с Рублёвки: Новогодний беспредел 2 Паразиты Отель "Белград" Форд против Феррари

ТВ-шоу:

Холостячка Холостяк 10 Танці з зірками Оскар 2020 Супермама Супер топ-модель по-українськи Голос країни 2020 Евровидение 2020 Від пацанки до панянки Наречена для тата

Вопрос: "Що таке?/Что такое?"

что такое пандемия что такое коронавирус что такое локдаун что такое дефолт что такое ауф что такое снюс что такое краш что такое кринж что такое карантин выходного дня что такое чрезвычайное положение

Вопрос: "Чому?/Почему?"

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Книга:

Маленькие женщины – Луиза Мэй Олкотт 365 дней – Бланка Липинская Гордость и предубеждение – Джейн Остин Ведьмак – Анджей Сапковский Мальчик в полосатой пижаме – Джон Бойн 1984 – Джордж Оруэлл Вторая жизнь Уве – Фредрик Бакман Оно – Стивен Кинг Таймлесс. Рубиновая книга – Керстин Гир После – Анна Тодд

Напомним, 120 лет назад, 7 декабря 1900-го, родилась выдающаяся украинская художница Екатерина Белокур. Ее работы в свое время поразили одного из величайших художников XX века Пабло Пикассо. Ко дню рождения украинского живописца поисковик Google подготовил тематическую картинку – дудл.