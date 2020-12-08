С 16 декабря в кинотеатрах Украины стартует новая "Чудо-женщина 1984"

Всего через неделю украинцы увидят на широких экранах своих городов новый фильм о супергероях по мотивам DC-комиксов.

Американская кинокомпания Warner Bros. Entertainment объявила даты премьер супергеройского экшена "Чудо-женщина 1984" в разных странах. В Украине фильм режиссера Пэтти Дженкинс выйдет в прокат 16 декабря.

Прокатчик подтвердил Фокусу, что новая "Чудо-женщина", первый блокбастер со времен "Довода" Кристофера Нолана пойдет зимой в кинотеатры, стартуя 16.12.2020.

[ + – ] YouTube / Warner Bros. Pictures Ukraine

"Добро пожаловать в 1980-х годов с новой масштабной экранной приключением Чудо-Женщины. Теперь ей придется иметь дело с новыми противниками: Максом Лордом и Гепардой", – сообщает украинский дистрибьютор "Warner Bros." в описании к трейлеру.

По сюжету, амазонка и супергероиня Диана Принц вступает в противостояние с Советским Союзом во время холодной войны в 1980-х годах. Ей придется сразиться с миллиардером Максвеллом Лордом (Педро Паскаль), который пытается завладеть силой и могуществом и стать богом над людьми, а также с археологом Барбарой Минервой – женщиной-гепардом, которую сыграла Кристен Уиг.

[ + – ] Кадр из "Wonder Woman 1984" / Warner Bros.

Главную роль в фильме исполнила уже знакомая зрителю по предыдущей франшизе "Чудо-Женщины" актриса Галь Гадот. Режиссером картины стала Пэтти Дженкинс. Также в фильме снимаются Крис Пайн в роли Стива Тревора, Робин Райт в роли Антиопы и Конни Нильсен в роли Ипполиты. Съемки проходили в 2018-м в США, Великобритании, на островах Тенерифе и Фуэртевентура и в городе Альмерия в Испании.

Фильм должен был появиться в прокате еще в июне этого года, однако в связи с пандемией коронавируса выход фильма на широкий экран был отложен. До этого, дата выхода фильма на экраны его дистрибьютором была назначена на 24 декабря.

Кинолента является продолжением фильма "Чудо-женщина" 2017-го и девятой частью киносерии "Расширенная вселенная DC". В основе картины – комиксы издательства DC. Главного персонажа "Чудо-женщину" создал психолог, писатель и теоретик феминизма Уильям Марстон в 1941 году.