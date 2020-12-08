Ударил палкой по голове. В Киеве водитель троллейбуса и пассажир подрались из-за маски

Пассажиры решили не вмешиваться в конфликт и снимали происходящее на видео.

На выходных пассажир троллейбуса в Киеве устроил драку с водителем из-за отсутствия маски. Об этом сообщают "Вартові Еспресо".

После словесной перепалки из троллейбуса вышел мужчина в оранжевой куртке с собакой. Через секунду он вернулся и ударил водителя палкой по голове.

Водитель, выскочив из троллейбуса, скрутил нападавшего и держал его до приезда полиции. Нападавший, оказавшись спиной на тротуаре, нецензурно ругался и угрожал, что "еще разберется" с водителем. Остальные пассажиры и прохожие просто стояли рядом, снимая видео.

"Вы поможете или так и дальше будете снимать на телефоны?" — поинтересовался в связи с этим водитель троллейбуса.

Внимание, видео содержит нецензурную лексику.

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Напомним, в междугородном автобусе "Ковель-Луцк" произошла ссора из-за того, что одна из пассажирок отказалась надеть маску. Все закончилось оскорблениями, дракой и вызовом полиции.