Ударил палкой по голове. В Киеве водитель троллейбуса и пассажир подрались из-за маски
Пассажиры решили не вмешиваться в конфликт и снимали происходящее на видео.
На выходных пассажир троллейбуса в Киеве устроил драку с водителем из-за отсутствия маски. Об этом сообщают "Вартові Еспресо".
После словесной перепалки из троллейбуса вышел мужчина в оранжевой куртке с собакой. Через секунду он вернулся и ударил водителя палкой по голове.
Водитель, выскочив из троллейбуса, скрутил нападавшего и держал его до приезда полиции. Нападавший, оказавшись спиной на тротуаре, нецензурно ругался и угрожал, что "еще разберется" с водителем. Остальные пассажиры и прохожие просто стояли рядом, снимая видео.
"Вы поможете или так и дальше будете снимать на телефоны?" — поинтересовался в связи с этим водитель троллейбуса.
Внимание, видео содержит нецензурную лексику.
Напомним, в междугородном автобусе "Ковель-Луцк" произошла ссора из-за того, что одна из пассажирок отказалась надеть маску. Все закончилось оскорблениями, дракой и вызовом полиции.