"Уйди н***й отсюда": в Волынской области женщины подрались из-за отказа надеть маску (видео)

Женщины начали ругаться и материться. Одной из них сломали очки.

В междугородном автобусе "Ковель-Луцк" произошла ссора из-за того, что одна из пассажирок отказалась надеть маску. Это все закончилось оскорблениями, дракой и вызовом полиции, сообщает ИА "Конкурент".

Пассажирка автобуса обратилась к своим попутчикам с просьбой выполнять карантинные правила и надеть медицинские маски, которые должны замедлять распространение коронавируса. Одна из женщин отреагировала на просьбу агрессивно, из-за чего началась перепалка, в ходе которой одна из пассажирок сказала "на з*дницу себе натяни".

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По итогу женщина, которая призывала других придерживаться карантинных правил, позвонила в полицию. После этого пассажирка, которая отказывалась надевать маску, все же сделала это.

Когда женщины выходили из автобуса между ними произошла еще одна перепалка. Они начали драться и оскорблять друг друга. Одной из них сломали очки, на что виновница ответила: "по*уй мне на твои очки". Разнять драку просили и водителя автобуса.

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Отметим, 6 ноября Верховная Рада приняла правительственный закон № 3891 "о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения COVID-19". Законом устанавливается, что пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно, влечет наложение штрафа в размере от 10 до 15 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан: от 170 до 255 гривен.

Напомним, недавно в Луцке из-за отсутствия маски в общественном месте произошел еще один инцидент: мужчина вызвал полицию из-за того, что сотрудники супермаркета отказались его обслуживать без маски. Между ним и приехавшими на вызов патрульными началась драка, после которой заявителю выписали два штрафа: за нарушение карантина и за парковку на месте для людей с инвалидностью