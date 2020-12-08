В Одесской области стадо буйволов эвакуировали из экопарка из-за угрозы голода

Экологи переселили животных в экопарк под селом Орловка четыре года назад.

Из экопарка возле села Орловка Одесской области экологи спешно эвакуировали стадо черных водяных буйволов. Причиной тому стала засуха, из-за которой животным не хватало пищи. Местные власти не смогли выделить финансирование для обеспечения им продовольствия, сообщает ТСН.

Экологи спешно нашли транспорт, на котором вывезли 16 животных в другие места: 6 буйволов отправили в заказник "Тарутинская степь", а остальных 10 — на остров Ермаков, который находится в дельте Дуная. В обоих местах животных планируют подкармливать в течение зимы.

В село Орловка буйволов привезли в 2016 году из Закарпатья, где сохранялось больше всего этих животных на территории Украины. Тогда в планах было запустить производство моцареллы из буйволиного молока.

По информации издания "Бессарабия информ", восстанавливать поголовье буйволов под Орловкой в 2016 году решил Одесский "Центр региональных исследований". Воплощать в жизнь задумку они взялись вместе с Национальным экологическим центром Украины. Тогда идею поддерживал сельский голова Орловки Михаил Куванжи.

В результате местных выборов 2020 года Орловский сельский совет был упразднен, а территорию села присоединили к Ренийской объединенной территориальной общине.

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