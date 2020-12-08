Полиция задержала военных, которые торговали оружием из ООС

На проведение операции полиции понадобилось около шести месяцев.

Полицейские задержали группу военнослужащих, которые проходят службу в Одесской и Донецкой областях, за торговлю оружием. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

На проведение этой операции полиции понадобилось около шести месяцев. Военные наладили продажу оружия и боеприпасов из зоны проведения ООС.

"За это время правоохранители установили организаторов и участников группировки, места нахождения схронов оружия и задокументировали сбыт автомата Калашникова, пистолета Макарова, тротиловых и дымовых шашек, подствольного гранатомета, гранат Ф-1 и РГД-5 и запалы к ним, бронежилетов и боеприпасов различного калибра. В общем проведены оперативные закупки огнестрельного оружия, боеприпасов и боеприпасов почти 15 тысяч долларов США", – сообщили правоохранители.

Обыски проводились в домах и автомобилях фигурантов дела. Подозреваемым грозит до семи лет тюрьмы.

Напомним, СБУ выявила в здании президиума Национальной академии аграрных наук, который расположен в Печерском районе столицы, тайник со взрывчаткой, большим количеством разнообразного пехотного оружия, и даже артиллерийскими снарядами.