В Киеве в переходе на Майдане Независимости зарезали мужчину

После нападения предполагаемый убийца скрылся.

В центре Киева на Майдане Независимости в подземном переходе произошла драка, в результате которой зарезали мужчину. Об этом сообщает Киев Оперативный.

"В самом центре города, рядом со входом на станцию метро "Майдан Незалежности" произошла драка. В ходе этой драки один человек нанес ножевое ранение другому, от чего тот погиб", — сказано в сообщении.

"По нашей информации подозреваемого зовут Виктор. Он среднего телосложения, 165 см роста, одетый в черные брюки, черная (или черно-серая) куртка, шапка черно-оранжевая", — сообщает издание.

На месте происшествия работают следователи и оперативники.

Напомним, 5 декабря, пропавшего еще в конце ноября украинского музыканта Александра Деревянко нашли убитым.