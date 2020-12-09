Горбулина назначили главой наблюдательного совета "Укроборонпрома" (фото)

Академик уже подписал контракт с главой концерна.

Первый вице-президент Национальной академии наук Владимир Горбулин избран главой наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром". Об этом сообщил генеральный директор концерна Юрий Гусев в Facebook.

"Председателем наблюдательного совета единогласно избран Владимир Павловича Горбулин, который по соответствующему решению и подписал со мной контракт", – сообщил Гусев.

Всего в наблюдательный совет Укроборонпрома входит три члена: собственно Горбулин, Валерий Иващенко и Энтони Дж. Тетерев. Все они приняли участие в заседании на котором Горбулин получил назначение.

"Для меня особая честь и ответственность работать в команде с таким профессиональным наблюдательным советом", – заявил Гусев.

Новый глава наблюдательного совета Укроборонпрома отметил, что основной задачей концерна станет развитие оборонно-промышленного комплекса Украины.

"Важно реализовать эффективную реформу Укроборонпром и обеспечить развитие ОПК Украины", – сказал Горбулин.

Владимиру Горбулину 81 год. Он доктор технических наук, академик НАН, директор Национального института стратегических исследований (2014—2018). С 24 мая по 10 октября 2006 года временно исполнял обязанности секретаря СНБО Украины, а в 2015 году тогдашний президент Петр Порошенко делегировал Горбулина представлять Украину в ТКГ по урегулированию конфликта на Донбассе.

Напомним, новый директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев сообщил, что государственный концерн прекратит свое существование в 2021 году. Вместо концерна создадут холдинг "Оборонительные системы Украины", в его состав войдут холдинги, которые будут заниматься авиаремонтом, бронетехникой, высокоточным вооружением, боеприпасами и спецхимией, радарными и морскими системами. Также планируется создать аэрокосмический холдинг, который будет заниматься авиастроением, аэрокосмическими компонентами, космическими системами.