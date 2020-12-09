Использовал шарф вместо маски: в киевском ТРЦ охрана положила на пол посетителя (видео)

Один из охранников пытался вытолкнуть посетителя, но врезался с ним в рамку безопасности.

В Киеве охранники торгово-развлекательного центра Ocean Plaza избили и положили на пол одного из посетителей, который решил не надевать защитную маску, намотав вместо нее на лицо шарф.

Соответствующее видео опубликовано на странице "Киев оперативный" в Facebook.

"Парень зашел без маски в "ОушенПлазу", но замотан шарфом. Охрана начала незамедлительно "реагировать". После всего этого действа его еще и забрали в райотдел полиции, составили протокол, а теперь требуют возмещения материального ущерба", — говорится в сообщении.

[ + – ]

На ролике видно, как между молодым мужчиной и охраной происходит словесная перепалка. После чего один из охранников пытается вытолкнуть посетителя, но врезается с ним в рамку безопасности и валит ее. На полу оказывается и посетитель.

Автор видео, пытаясь поговорить с девушкой из охраны, отметил, что в помещении находились и другие посетители без масок.

Отметим, на выходных пассажир троллейбуса в Киеве устроил драку с водителем из-за отсутствия маски.