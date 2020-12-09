"Укрзализныця" запустила поезд в прифронтовую Авдеевку (фото)

Ранее добраться в город из столицы по железной дороге было невозможно.

Поезд "Укрзализныци" начнет курсировать по маршруту "Киев — Авдеевка" с воскресенья, 13 декабря. Ранее добраться в прифронтовой город из столицы по железной дороге было невозможно.

Об этом сообщил народный депутат Муса Магомедов в Facebook.

"Поезд "Киев-Авдеевка" начинает ходить с моей любимой цифры – 13. Билеты уже купил, до встречи 14-го в Авдеевке, друзья. Спасибо руководству Министерства инфраструктуры, "Укрзализнице" и ООС, за поддержку и понимание важности этого маршрута для жителей 45-го округа", – написал нардеп.

Он добавил, что 15, 16 и 17 декабря по направлению следования поезда проведен ремонт путей для обеспечения скоростного режима и безопасности движения.

"И пока технически продажи открыты до 31 декабря, но они будут продлены", – добавил народный депутат.

Муса Магомедов – экс-директор Авдеевского коксохимического завода. В Верховную Раду прошел от "Оппозиционного блока" на избирательном округе № 45: города Авдеевка, Ясиноватая (под контролем непризнанной "ДНР"), Киевский район города Донецка (под контролем непризнанной "ДНР"), Ясиноватский район (под контролем непризнанной "ДНР").

[ + – ] Муса Магомедов

Напомним, на новогодние праздники "Укрзализныця" назначила три дополнительных поезда: №143/144 Киев – Ивано-Франковск – Ворохта; №149/150 Полтава – Ворохта и №129/130 Кременчуг – Ивано-Франковск.