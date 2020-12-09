Разделы
Материалы
Украина

"Укрзализныця" запустила поезд в прифронтовую Авдеевку (фото)

86
Укрзализныця, Авдеевка, Поезд, Муса Магомедов
Фото: Укрзализныця

Ранее добраться в город из столицы по железной дороге было невозможно.

Поезд "Укрзализныци" начнет курсировать по маршруту "Киев — Авдеевка" с воскресенья, 13 декабря. Ранее добраться в прифронтовой город из столицы по железной дороге было невозможно.

Об этом сообщил народный депутат Муса Магомедов в Facebook.

"Поезд "Киев-Авдеевка" начинает ходить с моей любимой цифры – 13. Билеты уже купил, до встречи 14-го в Авдеевке, друзья. Спасибо руководству Министерства инфраструктуры, "Укрзализнице" и ООС, за поддержку и понимание важности этого маршрута для жителей 45-го округа", – написал нардеп.

Он добавил, что 15, 16 и 17 декабря по направлению следования поезда проведен ремонт путей для обеспечения скоростного режима и безопасности движения.

"И пока технически продажи открыты до 31 декабря, но они будут продлены", – добавил народный депутат.

Муса Магомедов – экс-директор Авдеевского коксохимического завода. В Верховную Раду прошел от "Оппозиционного блока" на избирательном округе № 45: города Авдеевка, Ясиноватая (под контролем непризнанной "ДНР"), Киевский район города Донецка (под контролем непризнанной "ДНР"), Ясиноватский район (под контролем непризнанной "ДНР").

Муса Магомедов
Муса Магомедов

Напомним, на новогодние праздники "Укрзализныця" назначила три дополнительных поезда: №143/144 Киев – Ивано-Франковск – Ворохта; №149/150 Полтава – Ворохта и №129/130 Кременчуг – Ивано-Франковск.