Укрзализныця назначила три дополнительных поезда на новогодние праздники

Новые поезда будут следовать в направлении Прикарпатья из Киева, Полтавы и Кременчуга.

"Укрзализныця" (УЗ) назначила три дополнительных поезда: №143/144 Киев – Ивано-Франковск – Ворохта; №149/150 Полтава – Ворохта и №129/130 Кременчуг – Ивано-Франковск.

Поезд Киев – Ивано-Франковск – Ворохта будет отправляться из Киева 25, 27 декабря, а также 2, 4, 6, 8, 10 января. Обратно он будет отправляться 26 и 28 декабря, а также 3, 5, 7 и 9 января. 29 декабря поезд доедет только до Ивано-Франковска.

Поезд Полтава – Ворохта будет отправляться из Полтавы 24, 26, 28 и 30 декабря, а также 1, 3, 5, 7, 9, 11 января. В обратном направлении – 25, 27, 29 и 31 декабря, а также 2, 4, 6, 8, 10, 12 января.

Поезд Кременчуг – Ивано-Франковск будет отправляться из Кременчуга 24, 26, 28 и 30 декабря, а также 1, 3, 5, 7, 9, 11 января. В обратном направлении – 25, 27, 29 и 31 декабря, а также 2, 4, 6, 8, 10, 12 января.

Ранее УЗ предложила украинцам услугу проезда в вагоне-салоне, которым можно передвигаться по стране на VIP-уровне во время карантина.

Напомним, президент Владимир Зеленский сказал, что совсем избежать локдауна в январе "будет очень тяжело". Правительство сообщит, когда он будет введен, и каким будет его формат. "Но сдавать билеты не нужно: для украинцев граница будет открыта и для выезда, и для въезда", – заверил он.

Село Ворохта атакуют волки. Они опасно приближались к домам людей, их жертвами уже стали более десятка домашних собак.