Военным за соблюдение перемирия выплатили премий на 500 млн гривен

Премии выдаются за успешные действия на линии соприкосновения и за сохранение жизни и здоровья военных.

Минобороны выплатило военным премии за соблюдение перемирия на Донбассе на сумму более 500 миллионов гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ответ министерства на соответствующий запрос.

Отмечается, что порядок выплаты вознаграждения и применения штрафов к бойцам за период перемирия с 27 июля регламентирован приказом министра обороны Андрея Тарана №340 от 18 сентября 2020 года.

Согласно приказу, премии выдаются за успешные действия на линии соприкосновения и за сохранение жизни и здоровья военных. В частности, вознаграждение предусмотрено за участие в боевых действиях, разведку в тылу врага, отражение атаки противника или захват его техники.

За такие действия предусмотрена премия в 17 тысяч гривен. Награда будет больше, если задание военными было успешно выполнено в составе подразделения.

Премии за захваченную (уничтоженную) технику противника также выплачиваются отдельно. К примеру, за захват корабля врага дают до 243 600 гривен, самолета – 121 800, танка – 48 720 гривен, беспилотника – 36 540 гривен.

Кроме того, предусмотрены премии за сохранение жизни и здоровья бойцов в зоне ООС. Командующий Объединенных сил за такие действия может получить дополнительно 18 тысяч гривен в месяц, а командир взвода – 7 тысяч гривен.

Однако это вознаграждение для командиров снижается, если выявлены случаи нарушений со стороны их подчиненных. К таким нарушениям, кроме самоубийств и несоблюдения гигиены, относится открытие огня военными без приказа командира и без военной необходимости. Военнослужащим, которые допустили такие нарушения, вознаграждение не выплачивается вообще.

Минобороны в ответ на запрос издания отказалось сообщить, сколько военных были оштрафованы за открытие огня и другие проступки.

"Обобщение информации о количестве нарушений, которые стали основанием для уменьшения этого вознаграждения военнослужащим, принимающим непосредственное участие в мероприятиях ОНБО (обеспечения нацбезопасности и обороны, – ред.), не предусмотрено", – сказано в ответе за подписью врио командующего Объединенных сил Виктора Ганущака.

Он также сообщает, что всего с начала перемирия, то есть с 27 июля по 1 декабря, военным за "правильные" действия выплачено вознаграждения на сумму 510,9 млн гривен.

Отметим, в середине сентября в Министерстве обороны появился документ, предусматривающий сокращение выплат военнослужащим за нарушение режима тишины на линии разграничения на Донбассе. Тогда Фокус разбирался, действительно ли военнослужащим грозит штраф за "ответки" сепаратистам и сколько будут платить украинским солдатам за тишину на нашей стороне фронта.