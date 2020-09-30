Солдатская тишина. Как Минобороны премиями и штрафами "замораживает" ООС

Действительно ли военнослужащим грозит штраф за "ответки" сепаратистам и сколько будут платить украинским солдатам за тишину на нашей стороне фронта, разбирался Фокус.

В середине сентября в Министерстве обороны появился документ, предусматривающий сокращение выплат военнослужащим за нарушение режима тишины на линии разграничения на Донбассе. Реакция не заставила себя ждать: и политики, и небезразличные граждане обвинили Минобороны в ведении штрафов для военных в случае ответного огня на вооруженные провокации сепаратистов и российских военных в ОРДЛО. Чиновники не вступали в полемику, но сообщили, что к приказу были "высказаны предостережения". А позже – выдали новый приказ, не изменив сути, но скрыв его содержание от общества.

Вознаграждение за тишину

В первом опубликованном приказе №330 речь шла о вознаграждении, которое военные получат за обеспечение национальной безопасности, отпор и сдерживание вооруженной агрессии РФ, и выполнение боевых приказов.

Военный журналист Юрий Бутусов, который опубликовал копию данного документа, предоставил таблицу с размерами денежных премий. Суммы варьировались от 5 тыс. грн до 18 тыс. грн – в зависимости от должности.

Но также в приказе был и неприятный момент. За любое нарушение – административное, правил безопасности и даже за открытие огня – военного лишали части премии. К примеру, за одно нарушение можно было потерять 25% от денежного вознаграждения. А за три – целых 75%.

Штрафование за открытие огня, как его прозвали в народе, вызвало бурную реакцию. Активнее всего против данной инициативы выступили в партии "Европейской солидарности" (ЕС). Ее лидер Петр Порошенко даже предложил за свой счет оплачивать эти штрафы. Но его предложение осталось без обсуждения.

(Фото: Офис президента)

В приказе этот момент уточнялся: стрелять можно только с разрешения начальника и при военной необходимости, такой как обострение конфликта.

Позже в Минобороне сообщили, что на самом деле никакого приказа №330 не существует. Это был черновик будущего документа и консультации на то время еще велись.

"Относительно приказа №330. Все выводы и оценки преждевременны. Министром обороны Украины к приказу было высказано предостережение. Работа над документом продолжается. Его цель: дополнительно мотивировать наших военных, которые сейчас сдерживают вооруженную агрессию Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях", — говорится в ответе пресс-службы Министерства.

Докладывая о нашумевшем приказе на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны, представитель Минобороны заверил народных депутатов, что в документе исправлены технические моменты. Марьяна Безугла, нардеп от "Слуги народа" и представитель комитета, рассказала СМИ, что у парламентариев были предостережения к проекту приказа: "Идея была заложена вполне понятно, тем не менее, сформулирована, особенно в черновике, который был обнародован, некорректно, и комитет в этом единодушен". Что именно ее смутило, Безугла не уточнила.

Ее коллега, депутат фракции "Голос" Сергей Рахманин в комментарии Фокусу сообщил, что мотивом приказа является режим прекращения огня. Для того, чтобы он сохранялся, необходимо это как-то стимулировать. По этой причине и было введено премирование военнослужащих.

"В документе говорится о запрете открывать огонь без приказа соответствующего командира. Что это означает, и что это за командир? Такое формулирование, как говорят юристы, оставляет произвольное толкование", — сетует Рахманин.

Депутат признался, что новый текст приказа Минобороны на заседании комитета не предоставили. Тем временем в ведомстве отчитались: с 25 сентября документ вступает в силу.

"Данный приказ определяет размер дополнительного вознаграждения военнослужащим и порядок его выплаты, но никоим образом не устанавливает правила и не регламентирует режим прекращения огня на линии соприкосновения. Любые толкования условий этих выплат, как якобы "введение каких-то штрафов" абсолютно манипулятивны и политизированы", — уточнили в Минобороны, подчеркнув, что речь идет о дополнительном вознаграждении, не включающем в себя ранее существовавшие "боевые" премии.

В сообщении не упоминалось и снижение выплат, о чем говорилось в ранее опубликованном приказе №330. В Минобороны лишь отрапортовали о готовящихся выплатах вознаграждений на сумму 250 млн грн.

Военная дисциплина или замораживание конфликта

Военный эксперт Олег Жданов приказ Минобороны считает правильным решением. Если ранее были только распоряжение командиров не нарушать режим тишины, теперь же это задокументировано.

"Минобороны премируют за выполнение приказа. И он не содержит запрет на стрельбу. Приказ содержит абсолютно военную формулировку, которая гласит не открывать огонь без соответствующего приказа. Это армия, таков должен быть порядок. Поэтому приказ абсолютно нормальный", — утверждает он в разговоре с Фокусом.

Факты нарушения тишины с украинской стороны неоднократно фиксировались, добавляет эксперт. Теперь же у военного будет стимул слушаться руководства.

Депутат Рахманин скептически относится к такому стимулу. Он считает, что выплата премий за то, что украинский военнослужащий не открывает огонь, довольно странная инициатива.

(Фото: УНИАН)

"Военный будет много раз обдумывать, как поступить, даже если ответный огонь будет требовать ситуация", — прогнозирует парламентарий.

В условиях реальной войны на Донбассе, и даже при замороженном конфликте, подобные приказы являются демотивирующими. Это — искусственный способ обеспечить режим тишины, считает Рахманин.

Как стало известно Фокусу, новых штрафов, как и новых премий в зоне ООС пока не было. Вместо этого военнослужащие рассказали Фокусу о том, что лишение "боевой" премии практиковалось и раньше. Причем за самые разные нарушения.

"ВСУ режим тишины не нарушают. Но есть моменты с ответным огнем, после чего штаб ООС начинает разбираться. Первым страдает командир подразделения, которое занимает зону ответственности, обычно это БТГр (батальонная тактическая группа), так как без его согласия обычно ответку не дают", — рассказал Фокусу офицер на правах анонимности.

По словам военнослужащего, если же стрельба велась без разрешения командира подразделения, то выговор может получить старший на опорном пункте или сразу все, кто на нем находился.

"Те, кто получают выговор, автоматом лишаются боевой премии. После этого занимаются тем же самым, только за одну зарплату", — рассказывает военный, отмечая, что "на нуле" выплачивается премия в 18 тыс. гривен в месяц.

Собеседник Фокуса не исключает, что президент Владимир Зеленский таким образом пытается заморозить конфликт.

"Возможно, Зеленский замораживает ООС по типу Приднестровья", — предполагает офицер.

Другой военнослужащий, проходящий службу по контракту, рассказал Фокусу о ситуации, случившейся еще до скандала со штрафами, когда отложенная "ответка" привела к тому, что премии лишилось сразу несколько чересчур инициативных солдат.

По словам бойца, обострение на его участке случилось после ночного обстрела, во время которого один из блиндажей загорелся, а командир был ранен снайпером.

"Разведчики через несколько дней воспользовались моментом, когда были в серой зоне, и расстреляли автомобиль сепаров. Это заснял наш дрон. Ну, и все. Каждый получил выговор с занесением в личное дело, а подразделение перебросили на границу с Крымом", — рассказал Фокусу солдат.

Возможно, именно из-за таких случаев на Банковой ищут разные способы прекратить стрельбу и продемонстрировать мир. Но насколько такая инициатива будет результативной и не приведет ли она к деморализации войск, станет понятно в ближайшее время.