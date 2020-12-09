В Киеве неизвестные избили нардепа Александра Юрченко, – СМИ

По данным СМИ, в столице объявлен план "Перехват".

В Голосеевском районе Киева в среду, 9 декабря, двое злоумышленников избили внефракционного народного депутата Александра Юрченко. Об этом сообщает Обозреватель со ссылкой на свой источник.

"Двое неизвестных подошли к парламентарию, начали цепляться и оскорблять его, а потом нанесли несколько ударов. После этого они скрылись на автомобиле Volkswagen", – рассказал собеседник издания.

Он добавил, что в связи с инцидентом в столице объявили план "Перехват".

Напомним, 5 ноября Юрченко сообщил, что в здании Верховной Рады на него напал депутат Гео Лерос. Соответствующее видео и фото опубликовал телеграмм-канал "Депутатская курилка". Этой стычке предшествовал конфликт возле здания ВР. Юрченко назвал Гео Лероса "Део Ланосом", а тот в ответ схватил его за шею и "пригласил в ВР". Отвечая на вопрос, не страшно ли теперь заходить в здание, Юрченко ответил, что просто "немного неприятно".

Юрченко подозревается в получении через своего помощника неправомерной выгоды за внесение правок в законопроект в сфере переработки твердых бытовых отходов. 17 сентября его исключили из фракции "Слуга народа", в тот же день глава Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова подписала подозрение нардепу.