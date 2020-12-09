В некоторых киевских маршрутках повысят стоимость проезда (фото)

Проезд подорожает с семи до восьми гривен.

В Киеве с 12 декабря по крайней мере в двух маршрутных такси повысится стоимость проезда.

Об этом сообщает издание "Сегодня".

Отмечается, что речь идет о маршрутах №442 (КПИ – ул. Гарматная) и 442-д (кольцевой, Шулявская). Такие объявления уже развешены в салонах этих маршруток. Проезд подорожает на одну гривну – с семи до восьми.

Директор компании-перевозчика Николай Бацан называет это не подорожанием, а стабилизацией стоимости проезда.

"Мы долгое время возили пассажиров по старой цене – 7 гривен, даже когда стоимость проезда в общественном транспорте столицы была поднята до 8 гривен. Сейчас ситуация ухудшилась, пассажиропоток резко уменьшился", – пояснил он.

Он добавил, что его компания вынуждена пойти на такой шаг.

Отметим, в Киеве с 1 июля был отменен льготный проезд для лиц, не зарегистрированных в столице.