В Киеве с 1 июля отменят льготный проезд для лиц, не зарегистрированных в столице.

Об этом сообщил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.

"Проезд льготных категорий граждан, которые не зарегистрированы в Киеве, но имеют право льготного проезда городским общественным транспортом, будет осуществляться на общих основаниях при условии регистрации электронного билета. Возмещение же расходов на проезд будут осуществлять органы социальной защиты населения по месту регистрации человека", – отметил мэр.

С 1 июля пассажиры, которые пользуются льготами на проезд и не зарегистрированы в Киеве, для проезда в общественном транспорте столицы должны:

– приобрести билет любым удобным образом;

– воспользоваться им в общественном транспорте;

– сохранить билет (в случае приобретения бумажного QR-билета), или чек за оплату проезда или банковскую выписку – при уплате банковской картой;

– обратиться в орган социальной защиты населения по месту регистрации для компенсации расходов на проезд.

По его словам, такие шаги являются вынужденными. Они связаны с тем, что киевские перевозчики не получают компенсацию за перевозку льготников ни из государственного бюджета, ни из местных бюджетов других регионов.

Кличко добавил, что пассажиры, которые имеют льготы и зарегистрированы в Киеве, и в дальнейшем будут пользоваться общественным транспортом за счет городского бюджета – по "карте киевлянина".

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