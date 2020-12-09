Украина
В Тернопольской области разбился самолет, есть погибший
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Спасатели сообщили, что погибший – пилот самолета.
9 декабря вблизи села Золотая Слобода Козовского района Тернопольской области упал самолет, по предварительным данным, погиб один человек. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Сообщение об инциденте поступило к сотрудникам Козовского отделения полиции около 17:00 от очевидцев происшествия. В поле возле села Золотая Слобода местные жители увидели, как упал самолет.
Полицейские обнаружили самолет с разбитой кабиной и оторванным мотором, а вблизи тело человека.
Полиция продолжает расследовать обстоятельства аварии.
ГСЧС сообщила, что погибший – пилот самолета.
Напомним, 6 декабря под Киевом возле села Гоголев упал частный легкомоторный самолет Beechcraft Bonanza N83MS. Пострадали два человека.