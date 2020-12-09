У мэра Одессы Труханова подтвердили коронавирус

Геннадий Труханов сообщил, что продолжит работать на самоизоляции.

Мэр Одессы Геннадий Труханов заразился коронавирусом. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Получил положительный тест на COVID-19. В связи с чем иду на самоизоляцию — до выздоровления и получения отрицательного результата. В любом случае остаюсь на связи и буду в телефонном режиме регулировать работу городских служб", — заявил он.

По его словам, у него хорошее самочувствие.

"Не скрою: мне очень сложно вырваться из привычного ритма жизни. Самочувствие пока неплохое. Поэтому в любом случае остаюсь на связи и буду в телефонном режиме регулировать работу городских служб", – пишет мэр Одессы.

Груханов сообщил, что мэрия, в свою очередь, продолжает принимать все необходимые меры по противодействию распространению коронавируса.

Напомним, совладелец сгоревшего одесского отеля "Токио Стар" Вадим Черный умер от коронавируса в возрасте 48 лет.