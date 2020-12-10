Президент академии аграрных наук попался на взятке в виде внедорожника

Ярославу Гадзалу сообщено о подозрении.

Правоохранители вручили подозрение президенту Национальной академии аграрных наук Ярославу Гадзалу за получение взятки.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Правоохранители установили, что чиновник помогал зачислить человека в список претендентов на замещение вакансий академиков и дальнейшей передачи необходимых материалов на рассмотрение президиума НААН. За свою помощь фигурант получил "благодарность" – элитный внедорожник.

Следователи сообщили президенту Национальной академии аграрных наук Украины о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, а также сообщение о подозрении другим фигурантам, причастных к правонарушению.

Отметим, в ноябре Служба безопасности Украины выявила в здании президиума Национальной академии аграрных наук, который расположен в Печерском районе столицы, тайник со взрывчаткой, большим количеством разнообразного пехотного оружия, и даже артиллерийскими снарядами.