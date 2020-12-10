Исторический момент: робот от НАСА впервые прооперировал украинца

Во Львове впервые тяжелобольной пациент больницы скорой медицинской помощи был прооперирован с помощью американской роботизированной системы " Da Vinci".

Робот Da Vinci прооперировал первого пациента во Львове. Об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке директор медучреждения Олег Самчук в среду, 9 декабря.

В Львовскую клиническую больницу скорой помощи поступил 50-летний житель Бродов с подозрением на желудочно-кишечное кровотечение. Проведя необходимое обследование, у него обнаружили диафрагмальную грыжу и гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь. Команда медиков Центра хирургии приняла решение выполнить операцию именно с использованием роботизированной системы Da Vincі, которая дает не только ювелирную точность движений в труднодоступных участках человеческого организма, но и минимизирует повреждения тканей пациента, а также уменьшает количество осложнений в послеоперационном периоде.

Операция длилась около шести часов. Пациент находится в палате интенсивной терапии.

Стоит отметить, что робот-хирург впервые был применен в США в 2000 году, после чего данная технология начала набирать популярность практически во всем мире — страны Европы, Южная Корея, Япония, Сингапур и, только совсем недавно в Украине. Единственный в Украине робот-хирург "da Vinci", который оперировал пациентов, находился в Виннице и вот теперь Львов получил возможность использовать новые технологии при лечении больных.