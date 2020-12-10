В центре Дубно установили елку, срубленную на кладбище (фото, видео)

Мэр города считает, что ничего плохого в дереве с кладбища нет.

В городе Дубно (Ровенская область) установили новогоднюю елку, срубленную среди памятников на местном кладбище.

Соответствующее видео опубликовали очевидцы на странице "Типичное Дубно" в Facebook.

25-метровое дерево уже установили на площади напротив дома Детей и молодежи.

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В свою очередь мэр Дубно Василий Антоненко заявил, что ничего плохого в дереве с кладбища нет, пишет "Сегодня".

"И что, что ее взяли на кладбище? Какая разница? Мы все вышли из земли и в землю уйдем. Ранее мы всегда покупали елку. Минимум обходилась бюджету города в 15 000 гривен. А тут бесплатно и еще очень красивая, высотой 25 метров. Кроме того, она представляла угрозу для памятников на кладбище. Знаете, какой вред в этом году нанес сильный ветер и старые деревья? Разбили 28 памятников на кладбище, что у завода резинотехнических изделий. Пришлось восстанавливать", – пояснил Антонюк.

По словам мэра, елку уже освятил священник из Свято-Покровского собора.

"Отец Олег из Свято-Покровского собора освятил ее, так что ничего крамольного в том, откуда она, нет", – добавил Антонюк.

Большинство местных жителей таким решением властей обескуражены.

Ранее сообщалось, что на главной елке страны вместо традиционной звезды появилась шляпа желтого цвета весом 58 килограммов.