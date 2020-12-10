Ислямов, которому заочно дали 19 лет, обжалует приговор "Верховного суда Крыма" в ЕСПЧ

По словам Ленура Ислямова, блокада Крыма в 2015 году дала большой импульс для объединения Украины.

Украинский бизнесмен Ленур Ислямов намерен обжаловать в Европейском суде по правам человека заочный приговор, вынесенный ему "Верховным судом Крыма", сообщает издание "Крым.Реалии".

"То, что делает Путин, он 19 лет не продержится, вот те 19 лет, которые они мне дали сегодня в оккупационном суде. А то, что мы делали и делаем с вами, ведем информационную войну, мы подтачиваем этот камень", – сказал Ислямов.

По его словам, блокада дала общий большой импульс, когда вся Украина объединилась и дала отпор всем этим настроениям – торговать с Крымом и пытаться как-то помириться.

"Приговор комментировать смысла никакого нет. Потому что все это будет потом подано в ЕСПЧ. Это один из элементов камней на их головы в будущем. Это все имеет такой отложенный эффект", – добавил Ислямов.

Отметим, 10 декабря "Верховный суд Крыма" заочно приговорил к 19 годам колонии строгого режима бизнесмена Ленура Ислямова, который обвинялся в организации подрыва опор ЛЭП на юге Украины, приведшему к обесточиванию Крымского полуострова в 2015 году.