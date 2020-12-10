Украинца Ленура Ислямова суд в РФ заочно приговорил к 19 годам за "блокаду Крыма"
После оккупации Крыма Ислямов пытался представлять в "правительстве" полуострова крымских татар, но безуспешно.
Верховный суд оккупированного Крыма признал украинского бизнесмена Ленура Ислямова виновным в организации энергетической блокады полуострова в 2015 году и заочно приговорил его к 19 годам колонии строгого режима. Ему также на два года запрещено выступать в СМИ.
Он обвинялся в организации подрыва опор ЛЭП на юге Украины, что привело к обесточиванию Крымского полуострова в 2015 году. Крым до конца мая 2016 года прожил в режиме ЧС. Российские следователи называли Ислямова также одним из организаторов продовольственной блокады Крыма.
После оккупации Крыма Ислямов некоторое время был вице-премьером "правительства", но в конце мая 2014 года отправлен в отставку. Первоначально работать в оккупационное правительство его направил Меджлис крымскотатарского народа (с мандатом на две недели).
После отставки он покинул Крым и принял украинское гражданство, из российского не вышел.
В России ему принадлежал "Джаст-банк", однако осенью 2015 года у него отозвали лицензию.
Сейчас Ислямов – основной владелец крымскотатарского телеканала ATR (97%). Был одним из организаторов крымскотатарского батальона в Херсонской области. Организатор гражданской блокады Крыма.