Владимир Зеленский поздравил евреев всего мира с Ханукой

Президент Украины уже второй раз за свою каденцию поздравляет еврейское сообщество Украины и мира с праздником Хануки.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех евреев Украины и мира с иудейским праздником Ханукой.

"Счастливой Хануки, праздника света и чудес! Искренние поздравления евреям всего мира! Пусть дух веселых праздников сопровождает вас в течение всего следующего года и приносит мир и радость в каждый дом. Желаю, чтобы магия Хануки никогда не заканчивалась, как и ее дары", — написал Зеленский у себя в Twitter 10 декабря.

[ + – ] Twitter / ZelenskyyUa

Напомним, 30 июля 2020 года Зеленский поручил Кабмину рассмотреть вопрос о придании статуса государственных праздников Хануке, Рош-ха-Шана, Рамазан-байраму, Курбан-байраму, а также Пасхе христиан западного обряда (на неделю раньше православной). В сентябре этого года в интервью изданию "The Jerusalem Post" Зеленский заявил, что Украина осуждает любые проявления нетерпимости и является страной с самым низким показателем антисемитизма в Восточной Европе.

Отметим, президент не впервые поздравляет еврейскую общину с Ханукой. В прошлом, 2019 году, 22 декабря Зеленский пожелал всем празднующим иудеям "здоровья, успехов и душевного подъема".

Праздник Ханука отмечается восемь дней и начинается на 25-й день месяца кислева (третий месяц еврейского года). По григорианскому календарю начало праздника в этом году приходится на вечер 10 декабря, а окончание − на вечер 18 декабря. В иудаизме Ханука называется "праздником огней". В эти дни произносится специальная молитва-хваление – "Галель" − и зажигаются светильники.