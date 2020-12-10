"Дураки" или "мало дали"? В Ровно 12 таксистов избили пассажира, который не заплатил за поездку

Водитель утверждал, что пассажир наездил в такси на тысячу гривен, но отказался платить за поездку.

На странице "Типичное Ровно" в Instagram опубликовали видео, на котором 12 мужчин окружили сидящего на дороге человека. На видео запечатлено как один из стоявших наносил удары сидящему. В подписи указано, что действующими лицами стали "таксисты и клиент".

Издание "РБК-Украина" сообщило, что мужчина заказал такси и наездил на нем на тысячу гривен, но отказался платить, после чего водитель позвал своих коллег, чтобы те помогли ему разобраться с "зайцем". По информации издания, после избиения на место происшествия вызвали полицию, а пассажира с водителем такси задержали.

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В комментариях к видео в Instagram пользователи писали следующее: "Дураки", "Мало дали", "Ребята решили накатать по шл*хам и по наркоту на 2 шт и не заплатить. Пришла обратка. В дальнейшем наберутся может ума", "Герои, десять на одного", "На…й таксистов разводить, нет денег — иди пешком".

"Суспільне" сообщило, инцидент произошел 8 декабря на улице Гурия Бухала около 10 часов вечера. В пресс-службе патрульной полиции рассказали, что к ним поступило сообщение о том, что водитель избил человека и забрал у него кошелек.

"Прибыв по указанному адресу, патрульные обнаружили, что у избитого были признаки сильного алкогольного опьянения. Он не мог внятно объяснить, что именно произошло, путался в словах и сообщил, что неизвестные лица нанесли ему телесные повреждения", — рассказала "Суспільному" инспектор Наталия Воевода.

В пресс-службе полиции также сообщили, что таксист написал заявление, в котором указал, что пассажир должен ему тысячу гривен. Воевода добавила, что это не первый инцидент с участием избитого мужчины.

"В понедельник, 7 декабря, он задолжал в кафе более тысячи гривен. Тогда полицию вызвал официант, но стороны договорились, что человек принесет в кафе деньги. Поэтому администрация заведения никакого заявления не писала", — сказала Воевода.

Спикер Нацполиции ровненской области Мария Юстицкая сообщила, что по факту избиения правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст. 125 УКУ ("легкие телесные повреждения").

Напомним, по сообщениям СМИ, 9 декабря в Голосеевском районе Киева избили нардепа Александра Юрченко. В связи с инцидентом в столице объявили план "Перехват".