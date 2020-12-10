Гололед в Киеве: столицу парализовали пробки (видео)

В городе идет дождь, но из-за мороза вода сразу же замерзает на дорогах и тротуарах.

В Киеве начался дождь, из-за которого основные дороги столицы покрылись льдом. На них образовались пробки и произошли аварии.

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На Столичном шоссе произошло ДТП, в результате которого осложнилось движение в направлении улицы Академика Заболотного, передают полицейские Киева.

[ + – ] ДТП на Столичном шоссе

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На Андреевском спуске автомобиль на скорости влетел в пешеходов из-за гололеда, пострадавших нет, сообщает dtp.kiev.ua.

[ + – ] ДТП на Андреевском спуске

Из-за гололеда и аварий в столице практически остановилось движение на десятках улиц, в частности на: бульваре Тараса Шевченко, бульваре Леси Украинки, Набережном шоссе, Столичном шоссе, улице Вячеслава Черновола, Сечевых Стрельцов, Владимирской, Елены Телиги, Александра Довженко, Вадима Гетьмана, проспекте Победы, проспекте Лобановского, Голосеевском проспекте, Окружной дороге, мосте Метро, ​​Броварском проспекте, бульваре Дружбы народов, Южном мосту.

[ + – ] Пробки в Киеве

Дорожники обрабатывают дороги противогололедными средствами, сообщает пресс-служба КГГА. Техника постоянно работает как на проезжей части, так и на тротуарах. Сейчас уже задействовано 341 единицы спецтехники.

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"Гололедица мгновенно сейчас образуется, просто за считанные секунды. Гололедица — это то, что на дорогах и тротуарах. Идите медленно и езжайте, если уж так необходимо, медленно и с дистанцией. Соль и песок станут очень актуальными в ближайшие дни", – сообщила синоптик Наталья Диденко.

[ + – ] Карта осадков в Киеве

Напомним, Укргидрометцентр прогнозировал, что в декабре почти на всей Украине будет снежная погода, но без сильных морозов.