250 тысяч долларов за "лояльность": НАБУ поймало на взятке руководителя порта "Черноморск"

Главу порта задержали вместе с посредником, который должен был передать деньги.

Руководителя морского порта "Черноморск" поймали на взятке в размере 250 тысяч долларов. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"Следствие установило, что руководитель государственного предприятия требовал деньги за согласование плана санации обанкротившейся частной компании, в комитете кредиторов которой ГП имело большинство голосов", — сказано в сообщении.

НАБУ сообщает, что компания вела переговоры с частными инвесторами, но их привлечение требовало согласования комитета кредиторов. Поэтому руководитель порта потребовал от него 250 тысяч долларов как плату за "лояльность".

Руководитель ГП действовал при посредничестве представителя другого кредитора частной компании, который получил взятку для дальнейшей передачи должностному лицу ГП "Морской торговый порт "Черноморск".

Чиновника и посредника поймали, решается вопрос об уведомлении им о подозрении и избрании меры пресечения.

Согласно данным сайта порта, руководителем является Александр Попов.

Напомним, правоохранители вручили подозрение президенту Национальной академии аграрных наук Ярославу Гадзалу за получение взятки. Чиновник помогал зачислить человека в список претендентов на замещение вакансий академиков и дальнейшей передачи необходимых материалов на рассмотрение президиума НААН. За свою помощь фигурант получил "благодарность" – элитный внедорожник.