"Ни минуты без бабла!": НАБУ опубликовало яркие разговоры коррупционеров (видео)
За пять лет расследований было зафиксировало немало переговоров участников коррупционных преступлений.
Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) создало подборку записей ярких разговоров участников коррупционных преступлений. Соответствующее видео НАБУ обнародовало в YouTube.
"За пять лет расследований НАБУ зафиксировало немало переговоров участников коррупционных преступлений. Эти записи позволяют сформировать четкое представление о том, как "решают вопросы" в некоторых властных кабинетах", – говорится в сообщении.
В двухминутном ролике можно прослушать и посмотреть яркие фразы фигурантов расследований.
"В следующую среду, ***, 50 тыс. Долларов США, ***. Красавчик. Ни минуты без бабла!", – звучит один из диалогов.
"Ты думал, что л ** и? Мы не просто обкладываем со всех сторон. Мы еще и "заводим" нормальных людей", – слышен другой разговор.
"Что, в свою очередь, мы получим за то, что мы будем платить? Спокойствие душевное. Душевное и моральное", – слышно на записи.
"Я говорю: "Саша, да, а что ты это ты сомневался в нашей политической проституции?". Мы ждали этого момента. Все вам вспомнить", – так звучит еще один разговор.
Отметим, СБУ разоблачила подпольное производство специальной техники для прослушивания мобильных телефонов.