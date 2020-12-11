Из-за непогоды без света остаются 173 населенных пункта в трех областях Украины

Движение на автодорогах государственного и местного значения страны полностью восстановлено.

По состоянию на 7:00 11 декабря, в результате осложнения погодных условий (дождь, мокрый снег, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 173 населенных пункта в трех областях: Киевская – 79, Житомирская – 58, Черновицкая – 36.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

10 декабря в условиях дождя, идущего при минусовой температуре, с целью недопущения совершения ДТП и образования заторов, на время проведения обработки дорожного покрытия спецтехникой были введены ограничения движения крупногабаритного транспорта и автобусов на дорогах государственного значения в Житомирской, Киевской, Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областях.

На утро 11 декабря, по информации Службы автомобильных дорог, транспортное сообщение на автодорогах государственного и местного значения страны восстановлено, ограничений движения нет.

От Службы автомобильных дорог было привлечено 1,2 тыс. работников и 808 единиц техники. От ГСЧС привлекалось 29 человек личного состава и 12 единиц техники.

Напомним, из-за гололеда в Киеве аэропорты работают с перебоями.