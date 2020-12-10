Гололед в Киеве: аэропорты работают с перебоями

В связи со сложными погодными условиями отменяются рейсы.

Из-за гололеда в Киеве в работе аэропортов Борисполь и Жуляны произошли изменения.

"В связи со сложными погодными условиями в Международном аэропорту Борисполь некоторые рейсы совершили посадку в резервных аэропортах или приняли решение вернуться в аэропорты вылета. По состоянию на 20:30 это рейсы: Белавиа — BRU845, LOT — LOT7KU, Windrose — WRC 114, WRC 104, WRC 164, WRC124", – сообщили в аэропорту Борисполь.

Работники аэропорта обрабатывают перрон и взлетно-посадочные полосы, для обеспечения взлета и посадки привлекли 15 единиц техники.

Пресс-секретарь "Борисполя" Юлия Красовская рассказала Громадському, что решение о посадке и взлет принимает командир самолета.

"Самолеты, которые планировали сесть, ушли на запасные аэродромы, а некоторые вернулись в аэропорт вылета. Например, из Минска летел рейс и он вернулся в домашней аэропорт в Минске", – сказала она, добавив, что ситуация должна улучшиться к 10 утра.

Работа аэропорта Жуляны приостановлена, так как из-за гололеда на взлетно-посадочной полосе самолеты не могут ни взлетать, ни садиться, сообщила пресс-секретарь Галина Богданенко.

"Один рейс вернулся в Вильнюс. Он вылетел, но вернулся, не стал в Украину лететь. А второй рейс отменили в Дортмунд из Киева. Но у нас теперь настолько мало рейсов, аэропорт пустой пока. То есть больше рейсов не было", – рассказала она.

Напомним, в Киеве начался дождь, из-за которого основные дороги столицы покрылись льдом. На них образовались пробки и произошли аварии.